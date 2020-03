07:00 Aljazeera Nieuws

14:50 Suri Tunes

16:00 Sport:Voetbal: La Liga – Eibar x Real Sociedad

18:05 The Dragon Prince

19:00 ATV Nieuws

19:45 Battle Bots

20:30 Europa League Magazine

21:15 Awake The Million Dollar Game

21:55 Doc.: Jerusalem The Making Of A Holy City

22:55 Tv.film: Detention Letter

00:45 Einde Uitzending

(Wijzigingen Voorbehouden)