DINSDAG 25 FEBRUARI 2020// ATV(KN.12.1)

Tijd ATV (KN.12.1) – Altijd Een Goed Idee

Programma – Overzicht

dinsdag 25 februari 2020

07:00 BBC Nieuws

07:35 Steven Reyme Ministries

08:10 Adventure Time with Finn and Jake

8:30 Venezuela Nieuws

09:00 ATV Binnenlands Nieuws (Herhaling)

09:30 ATV Sports

10:20 Tv.film: Hatching Pete

12:00 Nieuws Break ivm Revo

12:40 The Rubing Health Foundation

13:00 Kinderfilm: Ugly Dolls

14:30 Super Hit Video:Super Intro Clips

15:30 Science os Stupid

16:00 Kinderfilm: Cyborg Assassin – Legend of The Space Ninja

17:15 Nieuws Break ivm Revo

18:00 ATV Nieuws

18:55 The Neighborhood

19:20 Flavorful Origins

20:00 Bluff City Law

21:05 Single Parents

21:30 How It’s Made

22:00 Van Helsing

22:45 ATV Nieuws

23:20 Doc.: Finding Escobar’s Millions

00:05 Tv.film: Night School

02:05 Tv.film: Blood Moon

03:30 Tv.film: Daughter of The Wolf

05:00 Doc.: About Cannabis and Cancer

06:17 BBC Nieuws

(Wijzigingen Voorbehouden)