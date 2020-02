Maandag 10 Februari 2020 (KN.12.1)

07:00 BBC Nieuws

07:35 Roep van de Bruidegom

08:10 Fitness:21 Daysfix Upper Fix

08:43 Teen Titans

09:00 Revue:Binnenlands Weekoverzicht

09:30 Sranan Tori:1 en 1 is 3:Taki Man A No Do Man

10:05 Tv.film:The Last Tree

12:00 BBC Nieuws

12:37 Middagfilm:Battle Star Wars

14:04 Super Hit Video:Super Pop Clips

15:10 Tangled before Ever After

16:10 Documentaire:Billionaires Paradise:Inside Necker Islands

17:15 Gado Wortoe Taki So en Bijbel Wortoe Leri Wi So

18:00 ATV Nieuws

18:50 Bless This Mess

19:20 Krakatiki

19:52 Star

20:51 Documentaire:70 jaar Nationaal Herbarium Suriname (afl.02)

21:19 ATV Sports

22:08 Trekking:Tek.2/Double Tek.2/Match.3/High.5

22:19 Queen of the South

23:09 The Chi

00:01 ATV Nieuws

00:40 Station 19

01:24 Tv.film:Kingsman:The Secret Service

03:33 Tv.film:Viking Blood

05:02 Documentaire:South Africa:The Massacre that Changed a Nation

06:02 BBC Nieuws

(Wijzigingen Voorbehouden)