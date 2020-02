ATV (KN12.2) – ZONDAG 02 FEBRUARI 2020

07:00 Aljazeera Nieuws

08:00 Sport:Voetbal:La Liga -CD Leganes x Real Sociedad

10:00 Kinderfilm:Justice League VS The Fatal Five

11:20 Batman

12:00 Sport:Voetbal:La Liga – Athletic Club x Getafe CF

14:00 Aljazeera Nieuws

16:30 Tom And Jerry Tales

17:00 Sport:Voetbal:La Liga – FC Barcelona x Levante UD

19:00 Telsur-SVB 1ste Divisie: Robinhood x Broki

21:05 WWE Smackdown

22:00 BiZa: Ko’ W’ Go Stem (afl 04)

22:15 The Good Place

23:40 Messiah

00:35 Einde Uitzending

(wijzigingen voorbehouden)