ATV KN.12.1 ZONDAG 26 JANUARI 2020

07:00 BBC Nieuws

07:35 Steven Reyme Ministries

08:10 Young Justice

08:35 The Lion Guard

09:00 ATV Binnenlands Nieuws + Sportnieuws

09:30 Tekenfilm : Two Buddies And A Badger

11:00 Formula 1: Drive To Survive

11:45 Drift Master European Championship Round

12:45 Inside West Coast Customs

13:30 Efren Reyes vs 1 Female World Champion Siming Chen

14:00 Maranatha Ministries

15:00 Doc.: Nadiya’s British Food Adventure

15:30 Elena Of Avalor

16:00 Andi Mack

16:25 How Its Made

16:50 NII: FOCUS

17:20 Free Rein

18:00 Revue:Binnenlands Weekoverzicht

18:35 ATV Nieuws Jaaroverzicht (dl.2)

19:15 Gardeners’ World

20:30 Karaoke Fun Show

21:30 Running Wild with Bear Grylls

22:35 Tv.Film: Street Fighter Assassins Fist

01:10 Tv.Film: Don’t Get Caught

02:30 Krypton

03:15 Tv.Film: Joker

05:20 Documentaire: Pick Of A Litter

05:50 Chicago PD

06:35 Gotham

07:20 BBC Nieuws

07:35 Roep van de Bruidegom

(wijzigingen voorbehouden)