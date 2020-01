07:00 Aljazeera Nieuws

12:00 Sport:Voetbal:LaLiga:Real Madrid x Sevilla FC

14:30 Sport:Voetbal:La Liga:C.A.Osasuna x R. Valladolid CF

16:30 Sport:Voetbal:Telesur-SVB Eerste Divisie Competitie:Voorwaarts x Santos

18:30 Super Hit Top 10

19:05 ATV Nieuws

19:50 Documentaire:Penguins:Spy in the Huddle:The Journey

21:00 Infomercial:BIZA:Ko’w Go Stem

21:15 WWE RAW

22:05 Tv.film:The Timber

23:30 Tv.film:The Marshes

(Wijzigingen Voorbehouden)