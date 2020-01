ATV KN.12.1 Vrijdag 10 Januari 2020

07:00 BBC Nieuws

07:35 Steven Reyme Ministries

08:10 Fitness: Yoga Journey Through The Chakras 5

09:05 ATV Binnenlands Nieuws

09:15 ATV Sports

10:10 Documentaire:Earth’s Survival

11:05 Masterchef U.S.

12:00 BBC Nieuws

12:35 The World According To Jeff Goldblum

13:05 Super Hit Top 30

13:35 The Deep

14:25 Young Justice: Crazy Day

14:50 Whazzz Up ???

16:00 Moksi Moksi

16:35 Gemeente Eenheid In Christus

17:10 NII:Focus

17:35 SZF Magazine

18:00 ATV Nieuws

18:45 CHAP STAATSOLIE NIEUWSBRIEF 2

18:55 The Good Doctor

19:40 De Groene School: Documentaire

20:00 Update Dalian IV (afl.28)

20:15 Tv.Film: Harriet

22:25 Trekking:PayDay/Tek.2/Double Tek.2/Match.3/High.5

22:38 Treadstone

23:22 Shark Tank

00:15 ATV Nieuws

00:50 The Village

01:35 Tv.film: Buffalo Boys

03:20 Tv.film: Acceleration

04:45 Doc.: John Steinbeck Voice Of America

05:45 The Gifted

06:30 BBC Nieuws

(Wijzigingen Voorbehouden)