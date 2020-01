ATV (KN.12.1) – DONDERDAG 02 JANUARI 2020

07:00 BBC Nieuws

07:35 Steven Reyme Ministries

08:10 Fitness:Shaun T Dance Party Booty Shakin

09:00 BBC Nieuws

09:35 Bunk’d

10:00 Tv.film:When the Game Stands Tall

12:00 BBC Nieuws

12:35 Middagfilm: The Martian

15:10 Super Hit Classics

16:10 Sranan Tori: 1 en 1 is 3:Doc Meets Dok

16:35 Puppy Dog Pals

17:05 Teen Titans

17:20 This Is The Day of Victory For You

18:00 ATV Nieuws

18:45 Entertainment:Taylor Swift “live” at Amazon Prime Day

19:30 Jessie

20:00 Whazzz Up ???

21:00 Infomercial: 1 Jaar Safe City

21:10 Documentaire: Investigated Ancient Mariners

22:00 Trekking:Tek.2/Double Tek.2/Match.3/High.5

22:15 S.W.A.T.

23:00 Lucifer

23:55 ATV Nieuws

00:30 Chicago Fire

01:15 Tv.film: Avengement

02:45 Tv.film: Birdman

04:45 Documentaire: Hair Care Secrets

05:45 I Feel Bad

06:10 BBC Nieuws

Wijzigingen Voorbehouden)