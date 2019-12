TIJD ATV (KN.12.2) – Altijd een goed idee

Programma – Overzicht

maandag 30 december 2019

07:00 Aljazeera Nieuws

16:30 Suri Tunes

17:20 DC’s Legends of Tomorrow

18:05 The Deep

19:00 ATV Nieuws

19:45 Bob Hearts Abishola

20:15 Chicago Med

21:00 My Lifestyle

21:50 Doc.: Wildest Islands of Indonesia

22:40 13 Reasons Why

23:40 Chicago PD

00:25 Einde Uitzending

(wijzigingen voorbehouden)