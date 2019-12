07:00 Aljazeera Nieuws

16:30 Suri Tunes

17:30 Fitness: Yoga A Journey Through The Chakras

18:30 Voltron Legendary Defender

19:00 ATV Nieuws

19:45 Dangerous Toys

20:30 Single Parents

21:00 Soeng Ngie’s Keukengeheimen: Oudjaar progr.

22:05 Doc.: Tricks Of The Restaurant Trade Series

22:30 The X-Files

23:20 Martial Universe

0:05 Einde Uitzending

(Wijzigingen Voorbehouden)