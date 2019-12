MAANDAG 23 DECEMBER 2019 // ATV(KN.12.1)

TIJD Altijd een goed idee

Programma – Overzicht

maandag 23 december 2019

07:00 CNN Nieuws

07:35 Roep van de Bruidegom

08:10 Launch Kenny B Clip: Srana Mi No Gwe

08:15 Fitness: Zumba Activate

09:00 CNN Nieuws

09:35 Koffiebreak met Daniele Bergwijn

10:00 Het Telesur Kerst Concert 2019

12:00 CNN Nieuws

12:35 Tv.Film: The Christmas Cabin

14:10 Super Hit Video:Super Pop Clips

15:00 Ice Princess Lily

16:45 The Flinstones

17:20 Gado Wortoe Taki So en Leri Wi So

18:00 ATV Nieuws

18:45 Bless This Mess

19:10 The Great Christmas Light Fight

20:05 Star

21:00 ATV Sports

22:00 Trekking:Tek.2/Double Tek.2/Match.3/High.5

22:10 Empire

23:00 The Chi

00:00 Herh.ATV Nieuws

00:35 Station 19

01:20 Tv.film: The Magical Christmas shoes

02:50 Tv.Film: Holiday Hell

04:30 Tv.Film: A Very Corgi Christmas

06:00 CNN Nieuws

07:35 Steven Reyme Ministries

(wijzigingen voorbehouden)