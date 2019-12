07:00 Aljazeera Nieuws

09:00 La Liga – RCD Mallorca x Sevilla FC

11:00 Aljazeera Nieuws

12:00 La Liga – FC Barcelona x D. Alaves

14:00 Aljazeera Nieuws

16:25 Super Hit Top 10 (Herh.)

17:00 La Liga – R. Valladolid CF x Valencia CF

19:00 ATV Nieuws

19:40 The 88th Annual Hollywood Christmas Parade 2019

21:10 WWE RAW

22:05 Tv.Film:Back In The Day

23:40 The Boys

00:45 Einde Uitzending

(wijzigingen voorbehouden)