07:00 Aljazeera Nieuws

16:00 Suri Tunes

17:00 WWE RAW

18:00 SU AID 2019

19:05 ATV Nieuws

19:45 SCF: Mangrove Seminar

20:30 The Protector

21:15 In Gesprek Met:……….

22:00 Caribbean Newsline

22:30 Blood & Treasure

23:15 The Magicians U.S.

(Wijzigingen Voorbehouden)