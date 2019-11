ZONDAG 24 NOVEMBER 2019 // ATV(KN.12.2)

TIJD Altijd een goed idee

Programma – Overzicht

zondag 24 november 2019

07:00 Aljazeera Nieuws

10:00 Sport:Voetbal:LaLiga:C.A. Osasuna x Athletic Club

12:00 Sport:Voetbal:LaLiga:SD Eibar x D. Alaves

14:00 Telesur 5G

14:10 Kinderfilm: Everyones Hero

15:40 The Titan Games

16:25 Dresi Pasportu

16:35 Hey Jackie

17:00 Flitsen Fifara Fifa

18:00 American Ninja Warrior

19:30 Flisen El Sabor De Lori

20:00 Herh.Tap A Bankstel: Kiev

21:00 Flitsen Fifara Fifa

21:35 WWE Smackdown

22:25 Flisen El Sabor De Lori

22:40 The Good Place

23:05 How To Get Away With Murder

23:50 Kennisgeving (afl.03)

00:40 Tv.Film: Journey To The West Conquering The Demons

(wijzigingen voorbehouden)