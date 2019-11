07:00 Aljazeera Nieuws

16:30 SuriTunes

17:30 WWE Smackdown

18:30 Voltron: Legendary Defender

19:00 ATV Nieuws

19:45 The Liga Show

20:15 Soeng Ngie’s Keukengeheimen: Srefidensi

21:00 Telesur 5G

21:10 Burden of Truth

22:00 Caribbean Newsline

22:35 Billions

23:30 The Widow

00:15 Tv.film: Dont Let Go

02:00 Einde Uitzending

(wijzigingen voorbehouden)