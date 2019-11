ATV(KN.12.1) – ZONDAG 17 NOVEMBER 2019

07:00 BBC Nieuws

07:35 Steven Reyme Ministries

08:10 Young Justice

08:35 The Lion Guard

09:00 Kinderfilm: The Boss Baby

10:40 Die Berliner Night of The Jumps

11:40 Fast N’ Loud

13:15 West Coast Customs

14:00 Maranatha Ministries

15:00 Carnivorous

15:25 Science of Stupid

16:00 Anne With An E

16:45 Free Rein

17:20 Trollhunters

18:00 Revue: Binnelands Weekoverzicht

18:45 Jessie

19:10 Entm.: Lady Gaga Sydney Monster Hall

20:00 Serengeti

21:10 Tv.Film: The Peanut Butter Falcon

22:55 Tv.Film: Daughter Of The Wolf

00:25 12 Monkeys (

01:15 Tv.Film: Day of the Dead Bloodline

02:45 Doc.: Caroline Quentins National Parks

03:35 Chicago PD

04:20 Gotham

05:05 BBC Nieuws

07:35 De Roep van de Bruidegom

(wijzigingen voorbehouden)