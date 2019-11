ATV (KN.12.1) – ZONDAG 03 NOVEMBER 2019

07:00 CNN Nieuws

07:35 Steven Reyme Ministries

08:10 Young Justice

08:35 The Lion Guard

09:00 Kinderfilm: Invisible Sue

10:40 Red Bull Signature Serie – Mint 400 2015

12:00 Fast N’ Loud

12:50 2018 P1 AQuax US ProSeries Round 1 : Miami

13:10 West Coast Customs

14:00 Maranatha Ministries

15:00 Carnivorous

15:25 Doc.: People And Power : Armenia Mining Out The Leopard

16:00 Siren

16:50 Free Rein

17:20 Doc.: Malaysia : Return Of The Lizard King

18:00 Revue: Binnenlands Weekoverzicht

18:35 Kim’s Convenience

19:00 Gardeners’ World 2019

20:10 VSB Ondernemerschap Mensen Met Een Beperking

20:20 Karaoke FunShow

21:15 Serengeti

22:35 Tv.Film: Revenge Of The Samurai Cop

00:10 12 Monkeys

00:55 Tv.Film: Extinction

02:25 Tv.Film: The Gangster The Cop The Devil

04:15 Doc.: Kolkata And Chennai Rick Stein’s

05:15 Chicago PD

06:00 Gotham

06:45 CNN Nieuws

07:35 De Roep van de Bruidegom

