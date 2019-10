07:00 Aljazeera Nieuws

14:00 Suri Tunes

15:00 Sport:Voetbal:LaLiga:Real Sociedad x Levante UD

17:15 Sport:Voetbal:LaLiga:Real Madrid x CD Leganes

18:20 Documentaire:On a Wing and a Prayer

19:15 WWE RAW

20:10 ATV Nieuws

21:00 In Gesprek Met………

21:50 Caribbean Newsline

22:20 Kennisgeving

23:02 The Magicians US

23:46 Tv.film:The Hole in the Ground

(Wijzigingen Voorbehouden)