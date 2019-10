Zaterdag 12 Oktober 2019 (KN.12.1)

07:00 CNN Nieuws

07:36 Logos International

08:37 Puppy Dog Pals

09:01 Caribbean Newsline

09:35 Mech-X4

10:00 Project Runway

11:11 The Amazing Race Canada

12:00 Middagfilm:Cold Souls

13:45 Kinderfilm:Wonder Woman:Bloodlines

15:10 De Levende Steen Gemeente

15:42 Magnum P.I.

16:25 Moksi Moksi

17:00 NII:Focus

17:30 SZF Magazine

18:00 ATV Nieuws

18:46 Sranan Tori:1 en 1 = 3:Milieu Inspek

19:17 Infomercial:Stichting Betheljada

19:26 Documentaire:Planet Oil

20:36 Jessie

21:05 The Rubing Health Foundation

21:30 Grown-ish

22:00 Trekking:Lotto/Lotto Plus/Tek.2/Double Tek.2/Match.3/High.5

22:10 Designated Survivor

23:04 Tv.film:A Boy.A Girl.A Dream

00:38 ATV Nieuws

01:15 Ransom

01:59 Tv.film:Jarhead:Law of Return

03:42 Tv.film:Blood Moon

05:08 Dear White People

05:40 CNN Nieuws

(Wijzigingen Voorbehouden)