07:00 Sport:Voetbal:LaLiga:RCD Mallorca x RCD Espanyol (live)
09:00 Aljazeera Nieuws
11:00 Sport:Voetbal:LaLiga:R.Valladolid CF x Atletico de Madrid (live)
13:00 Gravity Falls
13:30 Sport:Voetbal:LaLiga:Real Sociedad x Getafe CF (live)
15:30 Aljazeera Nieuws
16:35 The Pink Panther Classic Cartoon
17:40 The Titan Games
18:30 American Ninja Warrior
20:00 Tap A Bankstel:Tanja Jadnanansing
21:00 WWE Smackdown
21:55 The Good Place
22:15 How To Get Away With Murder
23:00 Tv.film:Gold
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ATV (KN.12.2) – ZONDAG 06 OKTOBER 2019
07:00 Sport:Voetbal:LaLiga:RCD Mallorca x RCD Espanyol (live)