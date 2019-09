07:00 Aljazeera Nieuws

14:40 Suri Tunes

16:00 La Liga – Real Sociedad x D. Alaves Live

18:00 WWE Smackdown

19:00 ATV Nieuws

19:40 Challenge Your Talent (afl.02)

20:00 The Village

20:50 Burden of Truth

21:35 Doc.: Malaysia :Return Of The Lizard King

22:05 Caribbean Newsline

22:35 Billions

23:35 Riviera

00:25 Einde Uitzending

(Wijzigingen Voorbehouden)