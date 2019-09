TIJD ATV(KN.12.2) – Altijd een goed idee

Programma – Overzicht

woensdag 25 september 2019

07:00 Aljazeera Nieuws

14:00 La Liga : Mallorca x A.Madrid

16:00 La Liga : R.Madrid x Osasuna

18:00 WWE Raw

19:00 ATV Nieuws

19:40 Somebody Feed Phil

20:45 The Protector

21:25 Herh.In Gesprek Met:

22:15 Caribbean Newsline

22:45 Blood & Treasure

23:25 The Magicians

00:10 Einde Uitzending

(wijzigingen voorbehouden)