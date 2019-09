Tijd ATV (KN.12.2) – Altijd Een Goed Idee

Programma – Overzicht

donderdag 19 september 2019

07:00 Aljazeera Nieuws

14:15 Suri Tunes

15:15 Voorbeschouwing UEFA Europa League

16:00 UEFA Europa League: Rangers x Feyenoord

18:00 WWE Smackdown

19:00 ATV Nieuws

19:45 The Liga Show

20:15 The Village

21:00 Burden of Truth

21:45 Caribbean Newsline

22:15 Billions

23:15 Riviera

0:10 Einde Uitzending

(Wijzigingen Voorbehouden)