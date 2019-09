07:00 Aljazeera Nieuws

11:00 Sport:Voetbal:La Liga:CD Leganes x Villareal CF

13:00 Kinderfilm:Hotel for Dogs

14:45 Telesur-GOW2 Got Talent Voorronde

16:00 Sport:Voetbal:La Liga:FC Barcelona x Valencia CF

18:00 Galaxy Express

19:00 ATV Nieuws

19:40 Super Hit Top 10

20:10 Lip Sync Battle

20:35 Rotterdam Karnaval Unlimited

21:00 WWE RAW

21:50 Tv.film:The Pirates of Somalia

23:50 Wynonna Earp

(Wijzigingen Voorbehouden)