07:00 Aljazeera Nieuws

16:30 Suri Tunes

17:30 What on Earth?

18:15 Fitness: Shaun T – Max Out Cardio

19:00 GOT TALENT 2019 VOORRONDE Live

20:05 ATV Nieuws

20:45 Challenge You Talent

20:55 NII: Info Act: Gesprek met minister Noersalim over verkiezingsproces

2130 Deal or No Deal

22:15 Jane the Virgin

23:00 Caribbean Newsline

23:30 Tv.film: Burn

01:00 Einde Uitzending

(Wijzigingen Voorbehouden)