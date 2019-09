07:00 Aljazeera Nieuws

14:00 LA LIGA: Atletico de Madrid x SD Eibar

16:00 LA LIGA: Villarreal CF x Real Madrid

18:10 Ellen’s Game of Games

19:00 World Of Dance

20:30 Doc.:How Do They Do It:Gyroplanes

21:00 WWE Smackdown

22:00 The Good Place

22:25 How To Get Away With Murder

23:10 Tv.Film:Lost After Dark

00:40 Einde Uitzending

(wijzigingen voorbehouden)