ATV KN.12.1 Donderdag 29 Augustus 2019

07:00 CNN Nieuws

07:36 Steven Reyme Ministries

08:10 Fitness:Hard Body

09:00 Caribbean Newsline

09:35 Tom and Jerry Tales

10:00 Tv.film: Gods of Egypt

12:10 CNN Nieuws

12:40 Kinderfilm: Gnome Alone

14:10 Super Hit Classics

15:10 Doc.: India’s Hospital Train

16:15 Sranan Tori : A Sa Go – Ruben Silvin

16:40 NII:Focus

17:15 This Is The Day Of Victory For You

18:00 ATV Nieuws

18:50 Staatsolie Nieuws (afl.01)

19:00 ATV Sports

20:00 Whazzz Up ??? Live

22:15 Trekking:Tek.2/Double Tek.2/Match.3/High.5

22:25 Panorama

23:30 Lethal Weapon

00:15 Pennyworth

01:10 Caribbean Newsline

01:40 ATV Nieuws

02:15 Chicago Fire

03:00 Tv.film: Into The Ashes

04:40 Tv.film: Mankillers

06:05 Evil Lives Here

06:50 CNN Nieuws

(Wijzigingen Voorbehouden)