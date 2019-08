DONDERDAG 1 AUGUSTUS 2019 // ATV(KN.12.1)

TIJD ATV (KN.12.1) – Altijd een goed idee

Programma – Overzicht

donderdag 1 augustus 2019

07:00 CNN Nieuws

07:35 Steven Reyme Ministries

08:10 Fitness: Shuan T – Cardio Power Resis

09:00 Caribbean Newsline

09:35 Gravity Falls

10:00 Tv.Film: Another Happy Day

12:00 CNN Nieuws

12:40 Kinderfilm: Alice in Wonderland

14:00 Super Hit Classics

15:00 Doc.: Saving Africa’s Elephants

16:15 Sranan Tori – Jodium: Overloper

16:35 NII: FOCUS

17:05 Rise of The Teenage Mutant Ninja Turtles

17:20 This is the day of victory for you

18:00 ATV Nieuws

18:50 ATV Sports

20:00 Whazzz Up ???

21:05 Panorama

21:55 Trekking:Tek.2/Double Tek.2/Match.3/High.5

22:15 Lethal Weapon

00:00 Warrior

00:50 Caribbean Newsline

01:20 Herh.ATV Nieuws

01:55 Tv.Film: Black Rock

02:20 Tv.Film: Pitbull Tough Women

04:35 Evil Lives Here

05:20 CNN Nieuws

07:35 Steven Reyme Ministries

(wijzigingen voorbehouden)