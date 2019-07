07:00 Al Jazeera Nieuws

13:10 Tour de France

16:10 Kinderfilm: Sgt.Stubby – An American Hero

17:45 Ellen’s Game of Games

18:40 World of Dance

20:05 Tap a Bankstel met Ivette Forster

21:00 WWE Smackdown

22:00 The Good Place

22:25 Stan Lee’s Lucky Man

23:10 How To Get Away With Murder

23:55 Tv.film: Mata Batin 2

01:55 Einde Uitzending

(Wijzigingen Voorbehouden)