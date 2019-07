ATV (KN12.1) – ZATERDAG 20 JULI 2019

07:00 CNN Nieuws

07:35 Logos International

08:35 Puppy Dog Pals

09:00 Caribbean Newsline

09:35 Knight Squad

10:10 Masterchef Junior

10:55 Survivor

11:15 Kinderfilm: Shazam !

13:35 Entm.:Chopin The Women Behind The Music

15:05 De Levende Steen Gemeente

15:30 Cobra Kai

16:05 Moksi Moksi

16:35 Duck Tales

17:05 NII: FOCUS

17:35 Herh.SZF Magazine

18:00 ATV Nieuws

18:45 Doc.: The Secret World of Shoplifting

19:30 Kraka Tiki

20:00 Soeng Ngie’s Keukengeheimen: Thailand

21:00 The Rubing Health Foundation

21:20 Grown-Ish

22:00 Trekking:Lotto/Lotto Plus/Tek.2/Double Tek.2/Match.3/High.5

22:10 Luther

23:10 Tv.Film: Shark Lake

00:55 Herh.ATV Nieuws

01:30 Queen of the South

02:15 Tv.Film: Heatstroke

03:50 Tv.Film: Run All Night

05:45 The Good Cop

06:35 CNN Nieuws

07:35 Steven Reyme Ministries

(wijzigingen voorbehouden)