07:00 Aljazeera Nieuws

14:30 Telesur/SVB: Voorwaarts x Transvaal

16:30 Suri Tunes

17:30 What On Earth

19:00 ATV Nieuws

19:45 Schooled

20:10 Chicago Fire

21:00 My Lifestyle

21:50 Caribbean Newsline

22:20 13 Reasons Why

23:15 Chicago PD

00:00 Einde Uitzending

(wijzigingen voorbehouden)