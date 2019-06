ZATERDAG 01 JUNI 2019 // ATV(KN.12.1)

Tijd ATV (KN.12.1) – Altijd Een Goed Idee

Programma – Overzicht

zaterdag 01 juni 2019

07:00 CNN Nieuws

07:35 Logos International

08:35 Puppy Dog Pals

09:00 Caribbean Newsline

09:40 Power Rangers Beast Morphers

10:05 Knight Squad

10:30 MasterChef Junior

11:15 Survivor

12:00 CNN Nieuws

12:35 JCI Speech Contest 2019

14:30 My Flooting Home

15:00 De Levende Steen Gemeente

15:30 Batman

16:15 Mac Gyver

17:05 NII:Focus

17:35 SZF Magazine

18:00 ATV Nieuws

18:55 Doc.: The Doctor who gave up drugs

20:00 Karaoke Fun Show (HERH.)

20:50 The Rubing Health Foundation

21:10 Single Parents

21:45 Trekking:Lotto/Lotto Plus/Tek.2/Double Tek.2/Match.3/High.5

21:55 Luther

23:00 Tv.film: Green Book

01:15 ATV Nieuws

01:55 Queen of the South

02:40 Tv.film: The Philly Kid

04:15 Tv.film: The Letter

05:50 The Good Cop

06:35 CNN Nieuws

07:35 Steven Reyme Ministries

(Wijzigingen Voorbehouden)