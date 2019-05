ATV KN.12.1 Maandag 27 MEI 2019

07:00 CNN Nieuws

07:35 De Roep van de Bruidegom

08:10 Fitness: Shaun T – Last Min Dance + Hip Hop ABS Intro

08:35 Big Hero 6 The Series

09:00 CNN Nieuws

9:35 Herh.Sranan Tori : A Sa Go

10:15 Tv.film: Sr.Pig

12:00 CNN Nieuws

12:35 Middagfilm: Mister Frog

14:00 Super Hit Video:Super Pop Clips

15:00 Kinderfilm: My Little Pony – The Movie

16:50 Handmade on The Silk Road

17:20 Gado Wortoe Taki So en Bijbel Wortoe Leri Wi So (les 62)

18:00 ATV Nieuws

19:00 The Neighborhood

19:20 National Geographic: Incredible Insects

20:15 Star

21:05 ATV Sports

22:20 Trekking:Tek.2/Double Tek.2/Match.3/High.5

22:25 Empire

23:10 Hot Mocha May Movie

01:00 Caribbean Newsline

01:30 ATV Nieuws

02:10 Pose

03:30 Tv.film: Kill Kane

04:45 Tv.film: Lake Eerie

06:30 CNN Nieuws

07:35 Steven Reyme Ministries

(Wijzigingen Voorbehouden)