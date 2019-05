07:00 Aljazeera Nieuws

12:00 Cartoons

16:30 Ellen’s Game of Games

17:15 World Of Dance

18:00 Kinderfilm: G.I.Joe Arise,Serpentor,Arise!

20:05 Tap A Bankstel met Gilbert Jacott

21:15 Brian Muntslag: His Tori (Pt. 1)

23:20 How To Get Away with Murder

00:05 Tv.film : Child 44

02:25 Einde Uitzending

(wijzigingen voorbehouden)