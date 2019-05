Zaterdag 25 Mei 2019 (KN.12.2)

07:00 Aljazeera Nieuws

12:00 Cartoons

14:00 Sport:Voetbal:Telesur-SVB Eerste Divisie Competitie:Voorwaarts x Notch

15:00 Spy Kids Mission Critical

15:30 Aljazeera Nieuws

16:30 Tv.film:Pirates of The Caribbean:The Curse of the Black Pearl

19:00 ATV Nieuws

19:40 Super Hit Top 10

20:15 Alexa and Katie

20:40 Handmade in Japan:The Kimono

21:10 Lip Sync Battle

21:35 Entertainment:Conference:Javier Guzman:Ton Zuur

23:05 Wynonna Earp

23:50 Tv.film:Pitbull:Tough Women

(Wijzigingen Voorbehouden)