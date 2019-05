ATV (KN.12.1) – ZONDAG 12 MEI 2019

07:00 CNN Nieuws

07:35 Steven Reyme Ministries

08:10 Young Justice

08:35 Soeng Ngie: Moederdag programma

10:00 Formule 1: Circuit de Barcelona-Catalunya

12:10 The Grand Tour

14:00 Maranatha Ministries

15:00 Guy’ s Ranch Kitchen

15:25 Lemony Snickets’: A Series of Unfortunate Events

16:15 Everything Sucks

16:50 Project MC2

17:25 597 Charts: Otjeman

18:00 Revue: Binnenlands Weekoverzicht

18:35 Telesur Moederdag Programma

19:00 Doc.: Becoming A Woman In Zanskar

20:35 Made by Destruction

21:00 Ed Stafford: First Man Out

21:55 Tv.Film: A Long Way Down

23:35 Tv.Film: Black Coffee

00:55 Bull

01:40 Tv.Film: 3 Days to Kill

03:45 Doc.:Benda Bilili !

05:10 SEAL Team

05:55 Salvation

06:35 CNN Nieuws

07:35 De Roep van de Bruidegom

(wijzigingen voorbehouden)