ATV (KN.12.2) – ZATERDAG 13 APRIL 2019

07:00 Aljazeera Nieuws

12:00 Cartoons

13:30 Voetbal: SVB-Telesur 1ste Divisie Competitie: Leo Victor x Voorwaats (HERH.)

15:35 Tv.Film: Noah

17:55 Super Hit Top 10 (Herh.)

18:30 NII: Richting (Herh.)

19:00 Voetbal: SVB-Telesur 1ste Divisie Competitie: WBC x Broki

21:05 ATV Nieuws

21:45 PUSU: Stefani Tjon A San

22:20 Europa League Journaal

23:10 Tv.Film: On The Basis of Sex

01:15 Van Helsing

02:00 Einde Uitzending

(wijzigingen voorbehouden)