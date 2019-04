ATV (KN.12.1) – DONDERDAG 11 APRIL 2019

07:00 BBC Nieuws

07:35 Steven Reyme Ministries

08:10 Fitness:Shaun T Hip Hop ABS

08:25 The Flinstones

09:00 Caribbean Newsline

09:40 The looney Tunes Show

10:05 Doc.: Australian Birds

12:00 BBC Nieuws

12:38 Middagfilm: The kid Who Would Be King

14:40 Super Hit Classics

15:45 Attenboroughs Passion Projects

16:50 NII:Focus

17:20 This Is The Day Of Victory For You

18:00 ATV Nieuws

18:45 ATV Sports

19:45 Whazzz Up ???

20:45 Staatsolie: De Zoektocht Naar Olie Wordt Voortgezet

21:00 Panorama

21:55 Trekking:Tek.2/Double Tek.2/Match.3/High.5

22:05 The Punisher

23:05 Midnight Texas

23:50 Caribbean Newsline

00:20 ATV Nieuws

00:55 F.B.I.

01:40 Tv.film: The Haunting Of Sharon Tate

03;15 Tv.film: Division 19

04:50 Evil Lives Here

05:35 Tv.film : Yogi Bear

06:55 BBC Nieuws

07:35 Steven Reyme Ministries

(Wijzigingen Voorbehouden)