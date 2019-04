ATV (KN.12.1) – MAANDAG 08 APRIL 2019

07:00 CNN Nieuws

07:35 Roep van de Bruidegom

08:10 Fitness: Shaun T Insanity Fit Test

08:37 Mighty Magiswords

09:00 CNN Nieuws

09:35 Liv And Maddie

10:00 Tv.Film: Frankie And Johnny

12:05 CNN Nieuws

12:37 Tekenfilm: Freedom Force

14:00 Super Hit Video: Super Pop Clips

15:00 Tekenfilm: Modest Heroes

16:10 Doc.: A Week In The wild

17:20 Gado Wortoe Taki en Lerie Wi So

18:00 ATV Nieuws

18:55 God Friended Me

20:00 Update Dalian 4 (afl.08)

20:15 This Is US

21:10 ATV Sports

22:10 Trekking:Tek.2/Double Tek.2/Match.3/High.5

22:20 Greenleaf

23:05 Snowfall

23:45 Caribbean Newsline

00:15 Herh.ATV Nieuws

00:55 Riviera

01:40 Tv.Film: Kungfu Monster

03:25 Tv.Film: Nazi Overlord

05:00 Doc.:Amazing Hotels Life Beyond The Lobby

06:10 CNN Nieuws

07:35 Steven Reyme Ministries

(wijzigingen voorbehouden)