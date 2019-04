07:00 Aljazeera Nieuws

12:00 Cartoons

16:30 Sport:SZVB Scholieren Zaalvoetbal Competitie 2019:VWO 4 x STS 2

17:55 America’s Got Talent

19:15 The Masked Singer

20:05 Documentaire:Scam City

20:55 UEFA Europa League Magazine

21:30 The Good Place

21:55 The Cool Kids

22:20 Stan Lee’s Lucky Man

23:10 How To Get Away With Murder

23:55 Documentaire:Wild Russia

(Wijzigingen Voorbehouden)