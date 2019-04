Dinsdag 02 April 2019 (KN.12.1)

07:00 CNN Nieuws

07:35 Steven Reyme Ministries

08:10 Fitness:Shaun T Insanity Pulse

08:36 Gravity Falls

09:00 Caribean Newsline

09:36 ATV Sports

10:25 Tv.film:Celti Pride

12:00 CNN Nieuws

12:41 The Rubing Health Foundation

13:05 Animated-Film:Modest Heroes

14:05 Super Hit Video:Super Intro Clips

15:01 Documentaire:Kedi

16:30 NII:Focus

17:05 Tangle The Series

18:00 ATV Nieuws

18:51 One Day At A Time

19:21 NII:Vergrootglas

19:41 Liv And Maddie

20:10 The Mind Of A Chef

21:00 Speechless

21:30 Staatsolie:De Zoektocht Naar Olie Wordt Vervolgd

21:46 Trekking:Tek.2/Double Tek.2/Match.3/High.5

21:55 Gotham

22:41 Caribbean Newsline

23:12 Dear White People

23:45 ATV Nieuws

00:25 (Marvels) Jessica Jones

01:16 Tv.film:Attrition

02:41 Animated-Film:Heavenly Sword

04:10 Documentaire:Saved

05:10 Animated-Film:Freedom Force

06:30 CNN Nieuws

(Wijzigingen Voorbehouden)