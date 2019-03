ATV KN.12.1 Zondag 10 MAART 2019

07:00 CNN Nieuws

07:35 Steven Reyme Ministries

08:10 Young Justice

08:35 Voltron Force

09:00 The Flintstones

09:30 597 Charts + 597 Geferifieerd

10:15 Arnold Strong Classic_Rogue Apollon Wheels

11:00 The Grand Tour

12:05 Herh.Fish Finder

12:40 Rock Bouncer Get Wild at Dirty Nasty Rock Rods

13:15 P1 AquaX Pro Series Rd.4-Islamorada

14:05 Maranatha Ministries

15:05 Anthony Bourdain:Parts Unknown

16:00 Lemony Snickets’ A Series Of Unfortunate Events

16:50 Stuck In The Middle

17:20 Liv And Maddie

18:00 Revue:Binnenlands Weekoverzicht

18:35 Young Sheldon

19:00 Engeneering Giants Gas Rip Strip

20:10 Alone

21:10 Tv Film: Kursk (118 min) (NLE-Movies)

23:10 Tv.Film: War Pigs

00:45 Bull

01:30 Tv.Film:A Good Man

03:15 Doc.:Great Bear Stake Out

04:15 SEAL Team

05:00 Quantico

05:45 CNN Nieuws

07:35 Roep van de Bruidegom

(wijzigingen voorbehouden)