ZATERADG 9 MAART 2019 – ATV(KN.12.2)

TIJD ATV(KN.12.2) – Altijd een goed idee

Programma – Overzicht

zaterdag 9 maart 2019

07:00 Aljazeera Nieuws

12:00 Cartoons

14:00 SVB/Telesur 1e Divisie : Robinhood x Leo Victor – (HERH.)

16:00 Gravity Falls

16:30 Entertainment: Best Of The Best 2019

18:00 NII: Richting (Herh.)

18:30 Let’s Get Local

19:00 ATV Nieuws

19:45 Super Hit Top 10 (Herh.)

20:30 PUSU:Miguel van Assen (herh.)

21:15 Europa League Journaal

22:05 Tv Film: Gabriel

00:00 Van Helsing

01:00 Einde Uitzending

(wijzigingen voorbehouden)