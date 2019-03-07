07:00 Aljazeera Nieuws
12:00 Cartoons
14:30 Europa League Voorbeschouwing
15:00 Sport:Voetbal:Europa League:Eintracht Frankfurt x Internazionale Milano
17:05 Suri Tunes
18:00 Voltron:Legendary Defender
19:00 ATV Nieuws
19:45 NII:Richting
20:15 Cardiff Living On The Streets
20:55 Travel Talk Goes Karnaval Di Korsou 2019
21:30 Manifest
22:15 Caribbean Newsline
22:45 Bull
23:30 Into The Badlands
00:15 Sport:Voetbal:Europa League:Eintracht Frankfurt x Internazionale Milano (herhaling)
(Wijzigingen Voorbehouden)
Donderdag 07 Maart 2019 (KN.12.2)
07:00 Aljazeera Nieuws