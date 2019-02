07:00 Aljazeera Nieuws

12:00 Cartoons

15:50 Suri Tunes

16:50 Sport:Voetbal:Copa del Rey:Real Madrid x Barcelona

19:00 ATV Nieuws

20:00 Sport:Voetbal:Telesur-SVB Eerste Divisie Competitie:Voorwaarts x PVV

22:00 Caribbean Newsline

22:30 You

23:15 The Little Drummer Girl

(Wijzigingen Voorbehouden)