07:00 CNN Nieuws

07:36 Steven Reyme Ministries

08:11 Fitness:Zumba Sculpt & Tone

09:00 Caribbean Newsline

09:35 Food Unwrapped:Favourite Investigations

10:00 Tv.film:Ip Man 3

12:00 CNN Nieuws

12:37 Kinderfilm:Mowgli:Legend Of The Jungle

14:21 Super Hit Video:Super Pop Clips

15:17 Australia’s Wild Places:The Rainforest

16:20 Darkwing Duck

16:45 NII:Focus

17:10 Believer With Reza Aslan

18:00 ATV Nieuws

18:50 Update Dalian IV

19:00 Treehouse Masters

20:00 Youth Outreach

20:31 Soeng Ngie’s Keukengeheimen:Thailand

21:21 Friends From College

22:00 Trekking:Lotto/Lotto Plus/Tek.2/Double Tek.2/Match.3/High.5

22:10 S.W.A.T.

22:55 Tv.film:The Girl In The Spiders Web

00:51 Caribbean Newsline

01:22 ATV Nieuws

02:00 Sacred Games

02:55 Tv.film:Dawn Patrol

04:23 Tv.film:Look Away

06:07 CNN Nieuws

(Wijzigingen Voorbehouden)