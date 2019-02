Zaterdag 16 Februari 2019 (KN.12.1)

07:00 CNN Nieuws

07:35 Logos International

08:36 Puppy Dog Pals

09:01 Caribbean Newsline

09:35 Power Rangers Super Ninja Steel

10:00 Bunk’d

10:27 The Final Table

11:26 The Amazing Race:Canada

12:21 Middagfilm:Appleseed Alpha

13:57 U2 Live At Glastonbury

15:01 De Levende Steen Gemeente

15:30 Liv And Maddie

16:01 MacGyver

16:48 Ancient Megastructures:Hagia Sophia

17:36 SZF Magazine

18:00 ATV Nieuws

18:46 Andi Mack

19:10 Stg.Daf:Uncovering Mangrove Ecosystem Services In Suriname

20:00 Karaoke Fun Show

21:00 The Rubing Health Foundation

21:25 Single Parents

21:56 Trekking:Lotto/Lotto Plus/Tek.2/Double Tek.2/Match.3/High.5

22:05 The Sinner

22:51 Tv.film:Creed 2

01:06 ATV Nieuws

01:42 Aftermath

02:25 Tv.film:Trainwreck

04:30 Tv.film:Lila And Eve

06:05 Americas Wild States

07:00 CNN Nieuws

(Wijzigingen Voorbehouden)