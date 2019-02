07:00 Aljazeera Nieuws

12:00 Cartoons

14:30 Voorbeschouwing Europa League

15:00 Europa League : Lazio x Sevilla

17:35 Voltron:Legendary Defender

18:00 Suri Tunes

19:00 ATV Nieuws

19:40 Stg.Daf : Uncovering Mangrove Ecosysteem Services in Suriname

20:15 NII: Focus

20:40 NII: Info Act

21:15 Be My Valentine

22:25 Manifest

23:10 Caribbean Newsline

23:40 Bull

00:25 Into The Badlands

00:40 Einde Uitzending

(wijzigingen voorbehouden)