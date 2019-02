07:00 Aljazeera Nieuws

12:00 Cartoons

14:00 Herh.Telesur/SVB 1e Divisie : PVV X WBC

16:00 Cartoons

16:30 Suri Tunes

17:30 Voltron:Legendary Defender

18:20 Entm.:Lady GaGa Sydney Monster Hall

19:00 ATV Nieuws

19:40 TravelTalk

20:05 Doc.:Tales Of Nature

21:00 Info Act

21:45 Manifest

22:30 Caribbean Newsline

23:00 Bull

23:45 Into The Badlands

00:30 Einde Uitzending

(wijzigingen voorbehouden)