07:00 Aljazeera Nieuws

12:00 Cartoons

16:30 Suri Tunes

17:30 White Rabbit Project

18:20 Fitness: Shaun T Cardio

19:00 ATV Nieuws

19:45 Chef’s Table

20:35 How Its Made

21:00 Girlfriends’ Guide To Divorce

21:45 Doc.: Lost Worlds

22:30 Caribbean Newsline

23:00 You

23:50 Riviera

00:35 Einde Uitzending

(Wijzigingen Voorbehouden)